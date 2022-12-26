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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ПВО готовится, государство готовится и каждый должен подготовиться". Зеленский призвал не игнорировать сирены воздушной тревоги

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Зеленский украинцам: Обращайте внимание, пожалуйста, на сирены
Зеленский – украинцам: Обращайте внимание, пожалуйста, на сирены
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 декабря призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Текст обращения опубликован на сайте главы государства. 

Зеленский сказал, что украинцам нужно помнить о необходимости быть готовыми к российским ракетным атакам или провокациям. 

"ПВО готовится, государство готовится и каждый должен подготовиться. Обращайте внимание, пожалуйста, на сирены", – подчеркнул он. 

Согласно данным сайта alerts.in.ua, сегодня воздушная тревога звучала в 10 регионах на севере, востоке, и юге Украины и длилась менее часа. Но накануне, 25 декабря, сирены слышали на всей территории Украины, от двух до четырех раз в зависимости от региона. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ обстреливает Украину ракетами с первых дней полномасштабного вторжения, начавшегося 24 декабря. Осенью она нанесла по стране девять массированных ракетных атак (последняя произошла 16 декабря, но потом были масштабные атаки с использованием ударных дронов). 

23 декабря Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников"

По оценке сил обороны юга на утро 26 декабря, оккупанты могут готовиться к новому массированному удару.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ПВО, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, воздушная тревога
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