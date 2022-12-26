"ПВО готовится, государство готовится и каждый должен подготовиться". Зеленский призвал не игнорировать сирены воздушной тревоги

Текст обращения опубликован на сайте главы государства.

Зеленский сказал, что украинцам нужно помнить о необходимости быть готовыми к российским ракетным атакам или провокациям.

"ПВО готовится, государство готовится и каждый должен подготовиться. Обращайте внимание, пожалуйста, на сирены", – подчеркнул он.

Согласно данным сайта alerts.in.ua, сегодня воздушная тревога звучала в 10 регионах на севере, востоке, и юге Украины и длилась менее часа. Но накануне, 25 декабря, сирены слышали на всей территории Украины, от двух до четырех раз в зависимости от региона.

Война России против Украины. Главное (обновляется)