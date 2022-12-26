"ПВО готовится, государство готовится и каждый должен подготовиться". Зеленский призвал не игнорировать сирены воздушной тревоги

Текст обращения опубликован на сайте главы государства.
Зеленский сказал, что украинцам нужно помнить о необходимости быть готовыми к российским ракетным атакам или провокациям.
"ПВО готовится, государство готовится и каждый должен подготовиться. Обращайте внимание, пожалуйста, на сирены", – подчеркнул он.
Согласно данным сайта alerts.in.ua, сегодня воздушная тревога звучала в 10 регионах на севере, востоке, и юге Украины и длилась менее часа. Но накануне, 25 декабря, сирены слышали на всей территории Украины, от двух до четырех раз в зависимости от региона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ обстреливает Украину ракетами с первых дней полномасштабного вторжения, начавшегося 24 декабря. Осенью она нанесла по стране девять массированных ракетных атак (последняя произошла 16 декабря, но потом были масштабные атаки с использованием ударных дронов).
23 декабря Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников".
По оценке сил обороны юга на утро 26 декабря, оккупанты могут готовиться к новому массированному удару.