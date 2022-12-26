Буданов: Путин уже два года объявляет: "Сармат", "всех в радиоактивный пепел". Каждый год они заканчивают тем, что "Сармат" уже "почти готов"

Путин продолжает пугать мир ядерным оружием, но в украинской разведке напоминают, что он делает это не первый год Фото: EPA

21 декабря Путин, выступая на коллегии минобороны РФ, заявил, что Россия планирует развивать свои ядерные силы и пообещал уже вскоре поставить на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".

Буданов напомнил, что Путин обещает поставить "Сармат" в строй уже два года.

"Он уже два года объявляет: "Сармат", всех в радиоактивный пепел. Просто проанализируйте последние два года. Каждый год они заканчивают тем, что "Сармат" уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство", – сказал глава ГУР.

Он также отметил, что россияне так берегут "Кинжалы", потому что их к началу полномасштабной войны было всего 47 штук, и за это время они смогли сделать еще несколько, пока были запчасти.

"Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать – что дальше? Можешь нанести 47 ударов. Для понимания, "Искандеров" использовано более 900. Что такое 47.. Почти нереально их сейчас производить. Они не могут достать многие комплектующие из-за санкций", – пояснил Буданов.