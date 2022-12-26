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Буданов: Путин уже два года объявляет: "Сармат", "всех в радиоактивный пепел". Каждый год они заканчивают тем, что "Сармат" уже "почти готов"

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Путин продолжает пугать мир ядерным оружием, но в украинской разведке напоминают, что он делает это не первый год
Путин продолжает пугать мир ядерным оружием, но в украинской разведке напоминают, что он делает это не первый год
Фото: EPA

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о скорой постановке на боевое дежурство новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Об этом он говорил в интервью LIGA.net.

21 декабря Путин, выступая  на коллегии минобороны РФ, заявил, что Россия планирует развивать свои ядерные силы и пообещал уже вскоре поставить на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". 

Буданов напомнил, что Путин обещает поставить "Сармат" в строй уже два года. 

"Он уже два года объявляет: "Сармат", всех в радиоактивный пепел. Просто проанализируйте последние два года. Каждый год они заканчивают тем, что "Сармат" уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство",  сказал глава ГУР. 

Он также отметил, что россияне так берегут "Кинжалы", потому что их к началу полномасштабной войны было всего 47 штук, и за это время они смогли сделать еще несколько, пока были запчасти. 

"Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать – что дальше? Можешь нанести 47 ударов. Для понимания, "Искандеров" использовано более 900. Что такое 47.. Почти нереально их сейчас производить. Они не могут достать многие комплектующие из-за санкций",  пояснил Буданов. 

Контекст:

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин сообщил, что РФ разработала новое гиперзвуковое оружие "Кинжал", а также начала серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводит испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов". Путин также заявил, что ни санкции, ни ограничения не смогли "сдержать" Россию.

Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики, в которых смоделировали поражение ракетой цели на территории США.

Тогдашняя пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отмечала, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 2014 года"Было печально видеть анимацию, демонстрирующую ядерную атаку на США. Мы не считаем это поведением ответственного международного игрока", – добавила спикер.

После этого в Госдепе США ввели новую должность – старший советник по российским вредоносным действиям и трендам (senior advisor for Russian malign activities and trends, сокращенно – SARMAT).

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при "угрозе территориальной целостности России". 

В Пентагоне в начале декабря отмечали, что Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал

Теги: оружие, ядерное оружие, война России против Украины, ракеты, баллистическая ракета, ракетный комплекс Сармат, гиперзвуковое оружие, ГУР Минобороны Украины, ракета Кинжал, Кирилл Буданов
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