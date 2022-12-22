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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW объяснили цель разговоров Кремля о применении ядерного оружия

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Путин заявил о дальнейшем развитии стратегических ядерных сил РФ
Путин заявил о дальнейшем развитии стратегических ядерных сил РФ
Фото: kremlin.ru

Российская ядерная риторика, скорее всего, является попыткой успокоить отечественную аудиторию и запугать западную, а не показателем подготовки к применению ядерного оружия. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 21 декабря.

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу продолжали говорить о повышенной ядерной готовности, чтобы успокоить внутреннюю националистическую аудиторию и запугать западную аудиторию, не объявляя о каких-либо фундаментальных изменениях в ядерной политике или возможностях России, говорится в отчете.

Путин и Шойгу заявили, что современное оружие составляет 91,3% стратегического ядерного арсенала России, что российские войска используют гиперзвуковые боеголовки "Авангард", а также скоро примут на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Путин говорит о том, что Россия будет продолжать развивать ядерную триаду.

Подобные описания крайне маловероятно отражают возросшую готовность России применить ядерное оружие, считают аналитики ISW. Кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу крайне правому российскому сообществу, которое обвиняет минобороны РФ в неспособности предпринять агрессивные шаги для поддержки войны в Украине, потребовать от Запада сократить помощь Украине и вести переговоры на российских условиях.

Ранее ISW сообщал об инцидентах, в которых российские официальные лица ссылались на ядерное оружие, чтобы повлиять на западную и внутреннюю аудиторию, и оценивал, что российские официальные лица не имеют намерения фактически использовать ядерное оружие на поле боя.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.

Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Кремль, Сергей Шойгу, российская агрессия, война России против Украины
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