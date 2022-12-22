В ISW объяснили цель разговоров Кремля о применении ядерного оружия

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу продолжали говорить о повышенной ядерной готовности, чтобы успокоить внутреннюю националистическую аудиторию и запугать западную аудиторию, не объявляя о каких-либо фундаментальных изменениях в ядерной политике или возможностях России, говорится в отчете.

Путин и Шойгу заявили, что современное оружие составляет 91,3% стратегического ядерного арсенала России, что российские войска используют гиперзвуковые боеголовки "Авангард", а также скоро примут на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Путин говорит о том, что Россия будет продолжать развивать ядерную триаду.

Подобные описания крайне маловероятно отражают возросшую готовность России применить ядерное оружие, считают аналитики ISW. Кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу крайне правому российскому сообществу, которое обвиняет минобороны РФ в неспособности предпринять агрессивные шаги для поддержки войны в Украине, потребовать от Запада сократить помощь Украине и вести переговоры на российских условиях.

Ранее ISW сообщал об инцидентах, в которых российские официальные лица ссылались на ядерное оружие, чтобы повлиять на западную и внутреннюю аудиторию, и оценивал, что российские официальные лица не имеют намерения фактически использовать ядерное оружие на поле боя.