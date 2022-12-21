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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей о вероятности применения Путиным ядерного оружия: В последний месяц, находясь под влиянием очень сильного стресса и сильнодействующих препаратов, он может не вполне адекватно оценить ситуацию

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Путин угрожал применением ядерного оружия
Путин угрожал применением ядерного оружия
Фото: ЕРА

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей ответил на вопрос, может ли президент России Владимир Путин применить тактическое ядерное оружие.

"Я хочу, чтобы здесь была полная ясность. Он морально и психологически к этому готов. Но он сейчас уже не уверен в том, будет ли его приказ выполнен. Это очень важно понимать. Если, скажем, мы бы с вами обсуждали это два месяца назад, я бы сказал довольно уверенно, что приказ будет выполнен. Сейчас появились сомнения", – сказал Соловей.

Он отметил, что говорит не о том, что это "разрушающие сомнения, что они стопроцентно обоснованы, но они совершенно точно есть".

"Если этот приказ не выполняется... Вы понимаете, кем он может быть заблокирован. Кстати, совсем не военными. Точнее, не только военными и даже не в первую очередь военными, а чекистами. То есть его собственной опорой. Это означает, что его политическая власть закончилась. Поэтому принять такое решение он может только в ситуации крайнего отчаяния и, наверное, полной неадекватности", – объяснил Соловей.

По его словам, "именно сейчас, в последние месяцы, находясь под влиянием очень сильного стресса и вообще сильнодействующих препаратов, Путин не вполне адекватно может оценить ситуацию". Аналитик считает, что Путин неадекватно ее оценивал и перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля.

"Но цена ошибки с использованием тактического ядерного оружия может оказаться еще выше, чем цена ошибки, совершенной им накануне 24 февраля. Вы понимаете? Это будет трагическая история не только для России и Украины. Она может оказаться трагической и драматической для Европы, а может быть, даже и для всего мира. Кто знает, как будут развиваться события? Поэтому его логика подсказывает ему идти по пути эскалации. Он готовится к длительному противостоянию", – считает Соловей.

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, Валерий Соловей
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