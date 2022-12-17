В ЦРУ не видят признаков того, что Путин хочет применить ядерное оружие

Бернс заявил, что бряцание оружием имеет цель запугать. В то же время он добавил, что президент США Джо Байден дал россиянам понять, "какие серьезные риски могут возникнуть" в случае применения ядерного оружия.
Он добавил, что на РФ повлияла также обеспокоенность главы КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди.
После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.