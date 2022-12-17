В ЦРУ не видят признаков того, что Путин хочет применить ядерное оружие

Бернс заявил, что бряцание оружием имеет цель запугать. В то же время он добавил, что президент США Джо Байден дал россиянам понять, "какие серьезные риски могут возникнуть" в случае применения ядерного оружия.

Он добавил, что на РФ повлияла также обеспокоенность главы КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди.