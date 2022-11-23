ЦРУ намерено вербовать россиян, недовольных войной против Украины – СМИ

В ЦРУ "открыты к сотрудничеству" с россиянами, которым война против Украины "противна", процитировала WSJ замдиректора управления Фото: depositphotos.com

Об этом на прошлой неделе перед аудиторией Университета Джорджа Мейсона заявил заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Марлоу, его 22 ноября цитирует The Wall Street Journal.

По мнению Марлоу, у Путина было лучшее положение за день до нападения, когда еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия — могучая страна, но глава Кремля "утратил все это".

Марлоу отметил, что ЦРУ "ищет по всему миру россиян", которым это "так же противно", как и управлению, – "мы открыты к сотрудничеству".

The Wall Street Journal указывает, что высказывания Марлоу перекликаются с утверждениями бывших высокопоставленных офицеров ЦРУ, что недовольство многих россиян войной против Украины создает почву для вербовки агентов среди офицеров, олигархов, которые пострадали от введенных против РФ санкций, а также бизнесменов и других лиц, бежавших из России.