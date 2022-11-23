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ЦРУ намерено вербовать россиян, недовольных войной против Украины – СМИ

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В ЦРУ "открыты к сотрудничеству" с россиянами, которым война против Украины "противна", процитировала WSJ замдиректора управления
В ЦРУ "открыты к сотрудничеству" с россиянами, которым война против Украины "противна", процитировала WSJ замдиректора управления
Фото: depositphotos.com

Полномасштабное вторжение России в Украину было огромным провалом для ее президента Владимира Путина, оно открывает возможности для западных спецслужб среди недовольных войной россиян.

Об этом на прошлой неделе перед аудиторией Университета Джорджа Мейсона заявил заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Марлоу, его 22 ноября цитирует The Wall Street Journal.  

По мнению Марлоу, у Путина было лучшее положение за день до нападения, когда еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия — могучая страна, но глава Кремля "утратил все это".

Марлоу отметил, что ЦРУ "ищет по всему миру россиян", которым это "так же противно", как и управлению, – "мы открыты к сотрудничеству".

The Wall Street Journal указывает, что высказывания Марлоу перекликаются с утверждениями бывших высокопоставленных офицеров ЦРУ, что недовольство многих россиян войной против Украины создает почву для вербовки агентов среди офицеров, олигархов, которые пострадали от введенных против РФ санкций, а также бизнесменов и других лиц, бежавших из России.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

После нападения на Украину ЕвросоюзСША, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны вели несколько пакетов санкций против России. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник ГУР МО Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, санкции, ЦРУ, разведка, вторжение, олигархи, спецслужбы, война России против Украины, президент, ограничения, сотрудничество, бизнесмен, россияне
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