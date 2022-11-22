Скибицкий: Для краха режима Путина не так уж и много времени нужно

Путин (на фото) может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину, считает российская журналистка Латынина Фото: EPA

Такое мнение в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале 22 ноября, выразил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий.

"Сегодня – может, и нет, но в будущем – да. Например, развал СССР произошел после начала афганской войны через 10–12 лет. Но это был Советский Союз, общественный строй. Что касается России, я думаю, что для краха режима Путина не так уж и много времени нужно", – сказал представитель украинской разведки.

Журналистка уточнила, есть ли внутри России группы, которые будут сопротивляться путинскому режиму.

"Может быть. Иногда мы можем прочитать какую-то информацию о возможном мятеже в России, например, в Telegram, но такую информацию нужно проверять. Для такого действия нужно время. Поэтому я сказал о давлении на другие виды деятельности РФ со стороны современного мира. Многие страны ограничивают, например, покупку нефти и другую деятельность с Россией", – ответил Скибицкий.