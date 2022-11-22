Скибицкий: Для краха режима Путина не так уж и много времени нужно

Такое мнение в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале 22 ноября, выразил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий.
"Сегодня – может, и нет, но в будущем – да. Например, развал СССР произошел после начала афганской войны через 10–12 лет. Но это был Советский Союз, общественный строй. Что касается России, я думаю, что для краха режима Путина не так уж и много времени нужно", – сказал представитель украинской разведки.
Журналистка уточнила, есть ли внутри России группы, которые будут сопротивляться путинскому режиму.
"Может быть. Иногда мы можем прочитать какую-то информацию о возможном мятеже в России, например, в Telegram, но такую информацию нужно проверять. Для такого действия нужно время. Поэтому я сказал о давлении на другие виды деятельности РФ со стороны современного мира. Многие страны ограничивают, например, покупку нефти и другую деятельность с Россией", – ответил Скибицкий.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ, и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".