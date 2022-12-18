Зеленский об угрозах РФ применить ядерное оружие: Это говорит о неадекватности и слабости

"Применение ядерного оружия сегодня, в наше время – без шуток – это серьезный вопрос. Это говорит о неадекватности и слабости. То есть это третья мировая война. Кроме третьей мировой войны, это – миллионы жертв. Это полностью превращение в руины того или иного города, государства и мира. Это полная неадекватность, это больные на голову люди, которые даже не просто могут применить – которые на это готовы, которые об этом говорят, в принципе. Это просто неадекватные люди, им надо не к обществу идти, а к врачу", – сказал он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.