Будапештский меморандум – только меморандум, и это главный его недостаток – экс-президент Эстонии Ильвес

"К сожалению, меморандум является лишь меморандумом, а не ратифицированным договором, который заставлял бы и обязывал подписантов выполнять его. Это был лишь меморандум, который, по моему мнению, являлся главным недостатком всего подхода", – сказал он.

Эстонский политик отметил, что у подписантов меморандума есть только моральная ответственность.

"Это (подписание меморандума. – "ГОРДОН") было сделано наспех, и никаких серьезных обязательств по этому поводу никогда не было. Это что-то вроде "ладно, мы избавились от этого. Теперь продолжим". И никто никогда об этом не думал. На мой взгляд, нужно отметить, что сейчас это стало катастрофой для Соединенных Штатов и мира в целом. Потому что какая страна в мире теперь добровольно откажется от любого вида ядерного оружия в обмен на гарантии? Да никто! И даже 100 лет спустя", – считает Ильвес.

По его словам, "неспособность Запада поддержать Будапештский меморандум будет преследовать его. Это будет преследовать весь Запад десятилетиями, если не поколениями".