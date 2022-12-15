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Будапештский меморандум – только меморандум, и это главный его недостаток – экс-президент Эстонии Ильвес

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Будапештский меморандум подписывался наспех, считает Ильвес
Будапештский меморандум подписывался наспех, считает Ильвес
Фото: ЕРА

Будапештский меморандум, согласно которому Украина в обмен на безопасность отдала свое ядерное оружие, не обязывал его выполнять, и это его недостаток. Об этом бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 15 декабря.

"К сожалению, меморандум является лишь меморандумом, а не ратифицированным договором, который заставлял бы и обязывал подписантов выполнять его. Это был лишь меморандум, который, по моему мнению, являлся главным недостатком всего подхода", – сказал он.

Эстонский политик отметил, что у подписантов меморандума есть только моральная ответственность.

"Это (подписание меморандума. – "ГОРДОН") было сделано наспех, и никаких серьезных обязательств по этому поводу никогда не было. Это что-то вроде "ладно, мы избавились от этого. Теперь продолжим". И никто никогда об этом не думал. На мой взгляд, нужно отметить, что сейчас это стало катастрофой для Соединенных Штатов и мира в целом. Потому что какая страна в мире теперь добровольно откажется от любого вида ядерного оружия в обмен на гарантии? Да никто! И даже 100 лет спустя", – считает Ильвес.

По его словам, "неспособность Запада поддержать Будапештский меморандум будет преследовать его. Это будет преследовать весь Запад десятилетиями, если не поколениями".

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) на июнь 2022 года, у России 5977 ядерных боеголовок. Всего их в мире 12 705

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, ядерное оружие, Тоомас Хендрик Ильвес, Будапештский меморандум, документы, соглашение
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