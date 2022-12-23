В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы депутата Госдумы РФ, автора песни про "Сарматушку", за поддержку аннексии регионов Украины

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины", – говорится в сообщении.

15 февраля этого года Майданов поддержал постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

А 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР".

"Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины. Ведь соответствующие решения Госдумы высшее военно-политическое руководство России использовало как формальный повод для начала полномасштабного вторжения против Украины", – отметили в спецслужбе.

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Поскольку осужденный находится на территории России, то срок отбывания наказания будет отсчитываться со дня его фактического задержания.

Майданов – член фракции "Единая Россия", первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы. В РФ он известен не только как политик, но и как певец, заслуженный артист России. Лауреат премий ФСБ России и премии минобороны Российской Федерации в области культуры и искусства.

В этом декабре Майданов выпустил песню, посвященную ядерным ракетам "Сармат". В ней есть следующие слова: "Из России-матушки вдаль смотрят "Сарматушки" на Соединенные Штатушки". Также в песне сообщается: "Наш "Сармат" – инженерное чудо, наш "Сармат" – мощный голос страны, пусть боятся бандеры-иуды, поджигатели новой войны".

В титрах ролика указано, что авторы стихов к этой песне – сам Майданов и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который недавно, празднуя свой день рождения в оккупированном Донецке, получил ряд ранений, включая осколочное ранение ягодиц.