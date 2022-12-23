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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы депутата Госдумы РФ, автора песни про "Сарматушку", за поддержку аннексии регионов Украины

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Майданова осудили заочно, он находится на территории России
Майданова осудили заочно, он находится на территории России
Скриншот: ParkPatriot.Media / YouTube

В Украине приговорили к 15 годам лишения свободы депутата Госдумы России Дениса Майданова. Он голосовал за признание самопровозглашенных "ЛДНР". Об этом сообщила СБУ в Telegram.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины", – говорится в сообщении. 

15 февраля этого года Майданов поддержал постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

А 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР". 

"Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины. Ведь соответствующие решения Госдумы высшее военно-политическое руководство России использовало как формальный повод для начала полномасштабного вторжения против Украины", – отметили в спецслужбе. 

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Поскольку осужденный находится на территории России, то срок отбывания наказания будет отсчитываться со дня его фактического задержания.

Майданов – член фракции "Единая Россия", первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы. В РФ он известен не только как политик, но и как певец, заслуженный артист России. Лауреат премий ФСБ России и премии минобороны Российской Федерации в области культуры и искусства.

В этом декабре Майданов выпустил песню, посвященную ядерным ракетам "Сармат". В ней есть следующие слова: "Из России-матушки вдаль смотрят "Сарматушки" на Соединенные Штатушки". Также в песне сообщается: "Наш "Сармат"  – инженерное чудо, наш "Сармат"  – мощный голос страны, пусть боятся бандеры-иуды, поджигатели новой войны". 

В титрах ролика указано, что авторы стихов к этой песне – сам Майданов и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который недавно, празднуя свой день рождения в оккупированном Донецке, получил ряд ранений, включая осколочное ранение ягодиц

Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством президента Владимира Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, назначив управлять захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР"

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

ВСУ планомерно деоккупируют украинские земли, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Теги: СБУ, депутаты, Госдума, аннексия, Дмитрий Рогозин, приговор, ДНР, война России против Украины, ракеты, ЛНР, певец, ЛДНР, суд
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