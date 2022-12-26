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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: Теоретических возможностей, чтобы выиграть, у Путина никаких. Вопрос в том, сколько он горя принесет до того, как с ним будет покончено

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Путин потерял шансы на победу в войне, которую он развязал против Украины, считает Швец
Путин потерял шансы на победу в войне, которую он развязал против Украины, считает Швец
Фото: EPA

Столкнувшись в Украине с полным военным провалом, президент РФ Владимир Путин перешел к тактике ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Но это не поможет, России поскольку исторический опыт говорит – так войну выиграть невозможно. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Я вижу, я знаю, что он [Путин] сейчас делает. Он, не имея возможности выиграть битву на поле боя, наносит удары по гражданскому населению и по экономике. Удары по гражданскому населению – это очередная глупость. Потому что, как показывает история, еще ни одна война не выигрывалась путем ударов по городам, путем деморализации населения", – убежден Швец.

Он полагает, что президент страны-оккупанта надеется на зиму, которая усилит эффект от ударов по инфраструктуре.

"Он постарается еще больше энергопроизводящих предприятий разрушить. Экономика сейчас в тяжелейшем состоянии. Он надеется, что станет еще хуже. Он рассчитывает, что миллионы людей из Украины двинут в Европу. Чуть ли не до 18 миллионов… Хаос в Европе, хаос в Украине. Вот на что он рассчитывает сейчас, вот где его главные устремления. И это сложная проблема, но ее надо решать", – отмечает бывший военный разведчик.

При этом Швец уверен, что у Путина и России нет шансов на успех.

"Сумасшедший во главе страны, которая производит 2% мирового ВВП... У которой военный бюджет порядка $75 млрд, в то время как у Соединенных Штатов – $855 млрд. А если взять еще страны НАТО, то это за триллион", – охарактеризовал он ситуацию, в которой оказалась Россия.

Путин, по словам его бывшего однокурсника, возглавляет страну, с устаревшей базой военно-промышленного комплекса, которая осталась на уровне времен 70–80-х годов.

"В интеллектуальном плане – полный провал. Теоретических возможностей никаких у него нет для того, чтобы выиграть. Но весь вопрос в том, сколько он горя, страданий принесет прежде всего Украине до того, как с ним будет покончено. Сколько придется заплатить Украине и украинцам до того, пока его песня будет спета окончательно", – подытожил Швец.

Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?". Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции

Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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