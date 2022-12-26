Швец: Теоретических возможностей, чтобы выиграть, у Путина никаких. Вопрос в том, сколько он горя принесет до того, как с ним будет покончено

"Я вижу, я знаю, что он [Путин] сейчас делает. Он, не имея возможности выиграть битву на поле боя, наносит удары по гражданскому населению и по экономике. Удары по гражданскому населению – это очередная глупость. Потому что, как показывает история, еще ни одна война не выигрывалась путем ударов по городам, путем деморализации населения", – убежден Швец.

Он полагает, что президент страны-оккупанта надеется на зиму, которая усилит эффект от ударов по инфраструктуре.

"Он постарается еще больше энергопроизводящих предприятий разрушить. Экономика сейчас в тяжелейшем состоянии. Он надеется, что станет еще хуже. Он рассчитывает, что миллионы людей из Украины двинут в Европу. Чуть ли не до 18 миллионов… Хаос в Европе, хаос в Украине. Вот на что он рассчитывает сейчас, вот где его главные устремления. И это сложная проблема, но ее надо решать", – отмечает бывший военный разведчик.

При этом Швец уверен, что у Путина и России нет шансов на успех.

"Сумасшедший во главе страны, которая производит 2% мирового ВВП... У которой военный бюджет порядка $75 млрд, в то время как у Соединенных Штатов – $855 млрд. А если взять еще страны НАТО, то это за триллион", – охарактеризовал он ситуацию, в которой оказалась Россия.

Путин, по словам его бывшего однокурсника, возглавляет страну, с устаревшей базой военно-промышленного комплекса, которая осталась на уровне времен 70–80-х годов.

"В интеллектуальном плане – полный провал. Теоретических возможностей никаких у него нет для того, чтобы выиграть. Но весь вопрос в том, сколько он горя, страданий принесет прежде всего Украине до того, как с ним будет покончено. Сколько придется заплатить Украине и украинцам до того, пока его песня будет спета окончательно", – подытожил Швец.

Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?". Полный текст интервью

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