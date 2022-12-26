Израильский историк: Если путинская авантюра увенчается успехом, ее результатом станет окончательное крушение мирового порядка

"Такая [российская] агрессия изначально предполагала столь разрушительные последствия для самой России и для всего человечества, что этот шаг казался абсурдным даже для лидера, страдающего манией величия. Однако российский диктатор решил положить конец самой мирной эпохе в истории и подтолкнуть человечество к новому периоду войн, который может оказаться намного хуже всего, что мы видели в прошлом. Более того, новый период войн угрожает самому существованию человеческого рода", – говорится в колонке.

Историк отметил, что Путин готовился к вторжению в течение долгого срока. По словам Харари, он не смирился с распадом советской империи и никогда не считал Украину, Грузию и другие страны бывшего СССР независимыми нациями.

"Если путинская авантюра увенчается успехом, ее результатом станет окончательное крушение мирового порядка и конец новой мирной эпохи. Диктаторы во всем мире поймут, что можно вновь вести захватнические войны, а демократиям придется милитаризировать общество, чтобы защитить себя", – подчеркнул он.

Харари добавил, что российская агрессия уже заставила Германию значительно увеличить оборонный бюджет, а Швецию – вновь ввести воинскую повинность.

"Деньги, которые должны получить учителя, медсестры и социальные работники, будут потрачены на танки, ракеты и кибербезопасность. 18-летние граждане во всем мире будут призываться в армию. И весь мир будет похож на Россию – страну с раздутой армией и разваливающимися больницами. В итоге мир скатится в новый период войн, нищеты и болезней", – отмечает историк.

Именно поэтому он считает нападение России на Украину – поворотным моментом в истории человечества.