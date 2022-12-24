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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вице-президент Еврокомиссии: Путин уже проиграл. Гитлер также проиграл войну в конце 1943-го, но она продолжалась еще два года

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Тиммерманс: Путин ошибся относительно стойкости украинцев
Тиммерманс: Путин ошибся относительно стойкости украинцев
Фото: EPA

Вице-президент комиссии Франс Тиммерманс считает, что президент РФ Владимир Путин уже проиграл войну, которую развязал против Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Nieuwsblad, которое вышло 24 декабря.

По его словам, РФ сейчас является полным изгоем на международной арене и санкции, введенные против нее, "сильно кусаются".

"Война стоит очень много денег. И Путин уже проиграл. Он ошибся относительно стойкости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, которая была развалена коррумпированными офицерами. Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года, но она продолжалась еще два года", – сказал он.

Тиммерманс заявил, что Путин использует энергетику и миграцию как оружие против ЕС, потому что знает, что союз уязвим в этих двух вопросах и может быть разобщен.

"[Путин надеется] что политические силы, в которые он вкладывал в течение многих лет, получат больше политической власти в государствах-членах", – сказал вице-президент Еврокомиссии.

По его мнению, ЕС должен "держать ряды сомкнутыми", "держать фронт" с США и продолжать поддерживать Украину в финансовом и военном плане.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 24 декабря, составили около 101 430 военных, 3006 танков, 283 самолета, 267 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Адольф Гитлер, Еврокомиссия, Франс Тиммерманс, война России против Украины
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