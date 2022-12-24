Спикер ОК "Юг": Уверена, что очень скоро сможем отчитаться о полной деоккупации Николаевской области

По ее словам, ситуация на юге Украины остается "достаточно сложной", но контролируется силами обороны.

"Количество обстрелов [Николаевской области] уменьшилось за исключением тех общин, которые находятся в непосредственной близости к Кинбурнской косе, где враг еще есть, где есть его позиции и вооружение. И чтобы продолжать этот терроризм, техногенный терроризм в том числе, они обстреливают регулярно Очаковскую, Куцурубскую общины и пытаются держать население там в таком "тонусе". Это, в основном, обстрелы по акватории, но есть и попадания в объекты и жилые кварталы Очакова, к сожалению", – сказала Гуменюк.

Говоря о Кинбурнской косе, спикер отметила, что ситуация там остается сложной.

"У врага есть подход туда по сухопутью. Они могут подтягивать силы. Но мы продолжаем свою боевую работу и я уверена, что в очень скором времени сможем отчитаться и озвучить, что Николаевская область полностью деоккупирована", – заявила она.