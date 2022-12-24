Спикер ОК "Юг": Уверена, что очень скоро сможем отчитаться о полной деоккупации Николаевской области

По ее словам, ситуация на юге Украины остается "достаточно сложной", но контролируется силами обороны.
"Количество обстрелов [Николаевской области] уменьшилось за исключением тех общин, которые находятся в непосредственной близости к Кинбурнской косе, где враг еще есть, где есть его позиции и вооружение. И чтобы продолжать этот терроризм, техногенный терроризм в том числе, они обстреливают регулярно Очаковскую, Куцурубскую общины и пытаются держать население там в таком "тонусе". Это, в основном, обстрелы по акватории, но есть и попадания в объекты и жилые кварталы Очакова, к сожалению", – сказала Гуменюк.
Говоря о Кинбурнской косе, спикер отметила, что ситуация там остается сложной.
"У врага есть подход туда по сухопутью. Они могут подтягивать силы. Но мы продолжаем свою боевую работу и я уверена, что в очень скором времени сможем отчитаться и озвучить, что Николаевская область полностью деоккупирована", – заявила она.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения – с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
По данным Кима на ноябрь, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.