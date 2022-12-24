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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер ОК "Юг": Уверена, что очень скоро сможем отчитаться о полной деоккупации Николаевской области

Гуменюк рассказала о российских обстрелах Николаевской области
Гуменюк рассказала о российских обстрелах Николаевской области
Скриншот: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк считает, что Николаевская область скоро будет полностью деоккупирована. Об этом она заявила в эфире канала Freedom 24 декабря.

По ее словам, ситуация на юге Украины остается "достаточно сложной", но контролируется силами обороны.

"Количество обстрелов [Николаевской области] уменьшилось за исключением тех общин, которые находятся в непосредственной близости к Кинбурнской косе, где враг еще есть, где есть его позиции и вооружение. И чтобы продолжать этот терроризм, техногенный терроризм в том числе, они обстреливают регулярно Очаковскую, Куцурубскую общины и пытаются держать население там в таком "тонусе". Это, в основном, обстрелы по акватории, но есть и попадания в объекты и жилые кварталы Очакова, к сожалению", – сказала Гуменюк.

Говоря о Кинбурнской косе, спикер отметила, что ситуация там остается сложной.

"У врага есть подход туда по сухопутью. Они могут подтягивать силы. Но мы продолжаем свою боевую работу и я уверена, что в очень скором времени сможем отчитаться и озвучить, что Николаевская область полностью деоккупирована", – заявила она.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения – с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным Кима на ноябрь, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаевская область, война России против Украины, Наталья Гуменюк, деоккупация
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