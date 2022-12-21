При обстреле Очакова ранены три человека, среди них 10-летний мальчик – Офис президента

По его словам, оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть попадания во двор мирных жителей, их зацепило осколками.
"Ранения получили три человека, среди них 10-летний мальчик. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – написал Тимошенко.
Ранее полиция сообщала, что реактивные системы залпового огня повредили два жилых дома. Глава областной военной администрации Виталий Ким писал в Telegram, что в результате атаки были ранены мать и ребенок.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения – с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.