При обстреле Очакова ранены три человека, среди них 10-летний мальчик – Офис президента

По его словам, оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть попадания во двор мирных жителей, их зацепило осколками.

"Ранения получили три человека, среди них 10-летний мальчик. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – написал Тимошенко.

Ранее полиция сообщала, что реактивные системы залпового огня повредили два жилых дома. Глава областной военной администрации Виталий Ким писал в Telegram, что в результате атаки были ранены мать и ребенок.