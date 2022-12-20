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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки пять раз обстреляли акваторию возле Очакова – ОВА

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В результате обстрелов никто не пострадал
В результате обстрелов никто не пострадал
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты за минувшие сутки пять раз обстреляли акваторию возле Очакова Николаевской области. Об этом 20 декабря в Facebook сообщила Николаевская областная государственная администрация.

"Вчера, 19 декабря, в 11.50, 12.55, 14.05, 14.40, 20.05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, обошлось без пострадавших.

Помимо этого, в 20.00 и 20.12 враг нанес удары по населенным пунктам Куцурубской общины. В результате обстрелов также никто не пострадал.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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