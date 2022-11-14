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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты под утро ударили по прибрежной полосе возле Очакова

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В результате обстрелов со стороны российских захватчиков никто не пострадал
В результате обстрелов со стороны российских захватчиков никто не пострадал
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты ударили по прибрежной полосе возле Очакова Николаевской области. Об этом 14 ноября в Telegram заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"С 4.56 враг наносил удары ракетными системами залпового огня по прибрежной полосе Очаковской общины", – написал Ким.

По данным главы ОВА, в результате обстрелов со стороны российских захватчиков никто не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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