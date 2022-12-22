Ночью войска РФ обстреляли Очаковскую общину – Ким

"Сегодня ночью, 22 декабря, в 00.57 в результате ракетных обстрелов населенного пункта Очаковской общины повреждены жилые дома", – написал он.

По словам Кима, пострадавших нет.

Оккупанты также обстреливали Очаковскую общину 21 декабря. Пострадало три человека, среди которых 10-летний ребенок.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения – с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным Кима на ноябрь, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.