По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается о взлете истребителей в Беларуси

В то же время, по данным Telegram-канала "Беларускі Гаюн", с территории Беларуси в воздух были подняты несколько истребителей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Воздушную тревогу в Украине объявляют ежедневно в разных регионах, однако тревога одновременно на всей территории страны бывает не так часто.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.