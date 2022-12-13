Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Кроме того, в Шосткинском районе Сумской области действует предупреждение об угрозе артиллерийского обстрела. Эта территория находится на границе Украины с Россией.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Воздушную тревогу в Украине объявляют ежедневно в разных регионах. Тревога на всей территории Украины бывает редко.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.