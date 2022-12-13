Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Кроме того, в Шосткинском районе Сумской области действует предупреждение об угрозе артиллерийского обстрела. Эта территория находится на границе Украины с Россией.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Воздушную тревогу в Украине объявляют ежедневно в разных регионах. Тревога на всей территории Украины бывает редко.