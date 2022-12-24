Страны ЕС передали Украине более 1 тыс. генераторов – Еврокомиссия

"Для обеспечения электроэнергией домов и больниц европейские страны передали Украине более 1 тыс. электрогенераторов", – заявил он.

По словам Ленарчича, через механизм гражданской защиты ЕС в Украину также было доставлено почти 78 тыс. тонн помощи.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику.

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 24 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля на 23 декабря, всего в Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров. Всего, по словам премьера, Украине для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок.