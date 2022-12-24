Страны ЕС передали Украине более 1 тыс. генераторов – Еврокомиссия

"Для обеспечения электроэнергией домов и больниц европейские страны передали Украине более 1 тыс. электрогенераторов", – заявил он.
По словам Ленарчича, через механизм гражданской защиты ЕС в Украину также было доставлено почти 78 тыс. тонн помощи.
#2022: To provide electricity to homes and hospitals, European countries have offered more than 1000 power generators to * .— Janez Lenar * i * (@JanezLenarcic) December 24, 2022
Through the #EUCivilProtectionMechanism, almost 78,000 tonnes of in-kind assistance have also been delivered to the country. #StandWithUkraine * pic.twitter.com/f8OKuZnD9B
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику.
После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 24 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля на 23 декабря, всего в Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров. Всего, по словам премьера, Украине для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок.