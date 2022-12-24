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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" проинформировали о состоянии энергосистемы Украины на утро 24 декабря
В "Укрэнерго" проинформировали о состоянии энергосистемы Украины на утро 24 декабря
Фото: depositphotos.com

По состоянию на утро 24 декабря в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит мощности. Об этом проинформировала Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", – говорится в релизе. 

Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве и Киевской области (из-за атаки ударными беспилотниками 19 декабря), а также на юге и востоке страны (из-за новых артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах и повреждения энергетической инфраструктуры), сообщили в "Укрэнерго". 

"Там, где возможно, ремонтные работы идут круглосуточно. "Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране", – говорится в релизе. 

Контекст:

Россия этой осенью совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным "Укрэнерго", в Украине нет ни одной ГЭС или ТЭС, не пострадавшей от ударов РФ.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, Укрэнерго, дефицит, электроэнергия, электроснабжение, война России против Украины, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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