В энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области – "Укрэнерго"

"Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", – говорится в релизе.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве и Киевской области (из-за атаки ударными беспилотниками 19 декабря), а также на юге и востоке страны (из-за новых артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах и повреждения энергетической инфраструктуры), сообщили в "Укрэнерго".

"Там, где возможно, ремонтные работы идут круглосуточно. "Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране", – говорится в релизе.