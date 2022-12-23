"Благодаря этим людям Украина живет". Зеленский встретился с энергетиками и вручил им награды

Зеленский подчеркнул, что все энергетики – защитники Украины, так как возобновляют поставки энергии после российских ракетных атак Фото: president.gov.ua

Торжественная церемония прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

Обращаясь к энергетикам, президент подчеркнул, что все они – защитники Украины, ведь возобновляют поставки энергии после ракетных ударов со стороны российских террористов.

"Защитники и защитницы нашей жизни, людей, государства, нашего общества, экономики и вообще, уверен, нашего будущего", – сказал президент.

Он поздравил энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил всех, кто обеспечивает работу энергетической системы Украины, возвращает стабильность энергетике после российских ударов ракетами и дронами.

Собравшиеся почтили минутой молчания память работников энергетической отрасли, чьи жизни унесла война.

"Я хочу, чтобы в нашем государстве всегда помнили и уважали тех, кто погиб во время этой войны, сражаясь и работая ради блага каждого и каждой в Украине", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что следующий год будет решающим в жизни Украины.

"То, как он пройдет, каких результатов мы добьемся, во многом действительно зависит от того, как мы с вами пройдем эту зиму, как мы ее проживем. Непосредственно это касается нашей энергетики", – отметил он.

Зеленский вручил энергетикам и членам семей погибших работников отрасли государственные награды и почетные звания "Заслуженный энергетик Украины".

Фото: president.gov.ua

Президент также упомянул энергетиков в сегодняшнем вечернем видеообращении. Он подчеркнул, что необходимо чаще благодарить тех, кто работает ради сохранения благополучия, нормальности жизни украинцев.

"Совершенно не политически. Может быть, не всегда заметно для большинства. Но благодаря многим этим людям Украина живет. В частности, каждый и каждая, кто ремонтирует поврежденные ударами сети и генерацию, когда еще даже не закончилась воздушная тревога, чтобы поскорее дать людям энергию, – настоящие герои. Каждый и каждая, кто выезжает в деоккупированные и прифронтовые районы, чтобы вернуть людям все для нормальной жизни, – настоящие герои. Каждый и каждая, кто ежедневно и каждую ночь стабилизирует нашу энергосистему, обеспечивает поставки электричества, работу станций и других энергообъектов, – все они вместе с другими, кто воюет и работает ради Украины, гарантируют Украине будущее. Я благодарю за это!" – сказал Зеленский.