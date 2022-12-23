ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Благодаря этим людям Украина живет". Зеленский встретился с энергетиками и вручил им награды

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский подчеркнул, что все энергетики защитники Украины, так как возобновляют поставки энергии после российских ракетных атак
Зеленский подчеркнул, что все энергетики – защитники Украины, так как возобновляют поставки энергии после российских ракетных атак
Фото: president.gov.ua

По случаю Дня энергетика президент Украины Владимир Зеленский встретился 23 декабря с работниками энергетической отрасли и вручил им государственные награды. Об этом сообщает его пресс-служба.

Торжественная церемония прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

Обращаясь к энергетикам, президент подчеркнул, что все они – защитники Украины, ведь возобновляют поставки энергии после ракетных ударов со стороны российских террористов.

"Защитники и защитницы нашей жизни, людей, государства, нашего общества, экономики и вообще, уверен, нашего будущего", – сказал президент.

Он поздравил энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил всех, кто обеспечивает работу энергетической системы Украины, возвращает стабильность энергетике после российских ударов ракетами и дронами. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память работников энергетической отрасли, чьи жизни унесла война.

"Я хочу, чтобы в нашем государстве всегда помнили и уважали тех, кто погиб во время этой войны, сражаясь и работая ради блага каждого и каждой в Украине", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что следующий год будет решающим в жизни Украины.

"То, как он пройдет, каких результатов мы добьемся, во многом действительно зависит от того, как мы с вами пройдем эту зиму, как мы ее проживем. Непосредственно это касается нашей энергетики", – отметил он.

Зеленский вручил энергетикам и членам семей погибших работников отрасли государственные награды и почетные звания "Заслуженный энергетик Украины".

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент также упомянул энергетиков в сегодняшнем вечернем видеообращении. Он подчеркнул, что необходимо чаще благодарить тех, кто работает ради сохранения благополучия, нормальности жизни украинцев.

"Совершенно не политически. Может быть, не всегда заметно для большинства. Но благодаря многим этим людям Украина живет. В частности, каждый и каждая, кто ремонтирует поврежденные ударами сети и генерацию, когда еще даже не закончилась воздушная тревога, чтобы поскорее дать людям энергию, – настоящие герои. Каждый и каждая, кто выезжает в деоккупированные и прифронтовые районы, чтобы вернуть людям все для нормальной жизни, – настоящие герои. Каждый и каждая, кто ежедневно и каждую ночь стабилизирует нашу энергосистему, обеспечивает поставки электричества, работу станций и других энергообъектов, – все они вместе с другими, кто воюет и работает ради Украины, гарантируют Украине будущее. Я благодарю за это!" – сказал Зеленский. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/6023855077673049/

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику. 

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 22 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Владимир Зеленский, война России против Украины, награды, инфраструктура, награда, церемония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива
В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива
Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы
Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы
Данилов: Что я хочу сделать после победы? У меня девять внуков, я бы собрал их у себя дома. Мне не хватает живого общения с внуками
Данилов: Что я хочу сделать после победы? У меня девять внуков, я бы собрал их у себя дома. Мне не хватает живого общения с внуками
  "Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Пусть братья-поляки тоже покайфуют". Wellboy записал "Гуси" на польском языке. Видео
  "Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Пусть братья-поляки тоже покайфуют". Wellboy записал "Гуси" на польском языке. Видео
Албания выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
Албания выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало
На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото (204369)
2
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023" (71045)
3
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото (68367)
4
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (68194)
5
"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео (54916)
6
"Просто не можем друг друга выдерживать". 43-летняя Полякова прокомментировала слухи о разводе с 60-летним мужем (45715)
7
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом (44923)
8
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой (41603)
 
 
 
 