Дефицит мощности в энергосистеме Украины немного уменьшился, но остается существенным – "Укрэнерго"

"Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, вчера подключенный к энергосистеме. В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", – говорится в релизе.
В "Укрэнерго" проинформировали, что в результате обстрелов РФ повреждения электросетей есть в прифронтовых районах. Ремонтные работы смогут начать после того, как их проведение разрешат военные, добавили авторы релиза.
"Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложные и масштабные, поэтому восстановление требует большого времени. "Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране", – резюмировали в НЭК.
Россия этой осенью совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным "Укрэнерго", в Украине нет ни одной ГЭС или ТЭС, не пострадавшей от ударов РФ.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 22 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.