Дефицит мощности в энергосистеме Украины немного уменьшился, но остается существенным – "Укрэнерго"

"Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, вчера подключенный к энергосистеме. В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", – говорится в релизе.

В "Укрэнерго" проинформировали, что в результате обстрелов РФ повреждения электросетей есть в прифронтовых районах. Ремонтные работы смогут начать после того, как их проведение разрешат военные, добавили авторы релиза.

"Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложные и масштабные, поэтому восстановление требует большого времени. "Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране", – резюмировали в НЭК.