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Тепло и вода есть во всех районах Киева, аварийные отключения электричества продолжаются – КГВА

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Киев до сих пор живет в режиме аварийных отключений электроэнергии
Киев до сих пор живет в режиме аварийных отключений электроэнергии
Фото: depositphotos.com

Тепло- и водоснабжение есть во всех районах столицы, на верхних этажах обесточенных многоэтажек возможно пониженное давление воды. Об этом утром 23 декабря заявляет пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Тепло- и водоснабжение подается во все районы столицы в штатном режиме. Позитивной динамики удалось достичь за счет восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более осознанному потреблению электроэнергии жителями города", – говорится в сообщении.

Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений, подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко. Энергетики продолжают работать над устранением повреждений в сети энергосистемы Киева.

"Еще раз обращаюсь к киевлянам – не включайте сразу все электроприборы в вашем доме, когда вам подают свет. Мгновенная пиковая нагрузка отрицательно влияет на сеть. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", – призвал Попко. 

По данным Минэнерго, ситуация с электричеством в Киеве и Киевской области после российских атак 19 декабря самая сложная во всей стране. На этой неделе она постепенно улучшается

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света, они могут доходить до нескольких суток. 

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Всего, по данным премьер-министра на конец декабря, было девять волн массированных ракетных ударов "и десятки атак поменьше". Фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, энергетика, электричество, водоснабжение, вода, электроэнергия, электроснабжение, Сергей Попко, теплоснабжение, энергосистема
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