Тепло и вода есть во всех районах Киева, аварийные отключения электричества продолжаются – КГВА

Киев до сих пор живет в режиме аварийных отключений электроэнергии Фото: depositphotos.com

"Тепло- и водоснабжение подается во все районы столицы в штатном режиме. Позитивной динамики удалось достичь за счет восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более осознанному потреблению электроэнергии жителями города", – говорится в сообщении.

Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений, подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко. Энергетики продолжают работать над устранением повреждений в сети энергосистемы Киева.

"Еще раз обращаюсь к киевлянам – не включайте сразу все электроприборы в вашем доме, когда вам подают свет. Мгновенная пиковая нагрузка отрицательно влияет на сеть. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", – призвал Попко.

По данным Минэнерго, ситуация с электричеством в Киеве и Киевской области после российских атак 19 декабря самая сложная во всей стране. На этой неделе она постепенно улучшается.