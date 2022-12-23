Тепло и вода есть во всех районах Киева, аварийные отключения электричества продолжаются – КГВА

"Тепло- и водоснабжение подается во все районы столицы в штатном режиме. Позитивной динамики удалось достичь за счет восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более осознанному потреблению электроэнергии жителями города", – говорится в сообщении.
Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений, подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко. Энергетики продолжают работать над устранением повреждений в сети энергосистемы Киева.
"Еще раз обращаюсь к киевлянам – не включайте сразу все электроприборы в вашем доме, когда вам подают свет. Мгновенная пиковая нагрузка отрицательно влияет на сеть. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", – призвал Попко.
По данным Минэнерго, ситуация с электричеством в Киеве и Киевской области после российских атак 19 декабря самая сложная во всей стране. На этой неделе она постепенно улучшается.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света, они могут доходить до нескольких суток.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Всего, по данным премьер-министра на конец декабря, было девять волн массированных ракетных ударов "и десятки атак поменьше". Фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.