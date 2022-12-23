Зеленский сообщил о новых договоренностях для помощи украинским энергетикам

"Сегодня профессиональный праздник людей, которые дают нам нормальность, современность и тот уровень благосостояния, который государство-террорист хочет уничтожить. Сегодня День работников и работниц энергетики. Я поздравляю всех вас, защитники, защитницы украинского света, и благодарю вас за вашу работу. Вам в помощь тоже везем новые договоренности", – сказал он.

Деталей о договоренностях Зеленский не сообщил, свое видеообращение он записывал после переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне и встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве.

Контекст:

Россия этой осенью совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным "Укрэнерго", в Украине нет ни одной ГЭС или ТЭС, не пострадавшей от ударов РФ.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 22 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.