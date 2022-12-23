Галущенко: Цель России – блэкаут по всей Украине. Я думаю, у них не получится

Галущенко о возможности блэкаута: Мы третий месяц живем в таких условиях – и сейчас с вами разговариваем при свете. Я думаю, что у них не получится Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Журналисты отметили, что по оценке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, у России осталось ракет на три-четыре массированных атаки. Галущенко в ответ сказал, что ему сложно комментировать такое, так как он не является военным экспертом.

"Закончится один вид вооружения – наверное, будет другой. Мне кажется, это завершится только после нашей победы", – отметил он.

Галущенко подчеркнул также, что РФ обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины постоянно. Речь не только о массированных ракетных атаках – оккупанты наносят удары, используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

"Когда это варварство закончится? У меня нет ответа на этот вопрос", – добавил он.

Министра спросили: "Какая конечная цель России? Блэкаут?"

"Безусловно, по всей Украине, – ответил он. – [Возможно ли это?] Мы третий месяц живем в таких условиях – и сейчас с вами разговариваем при свете. Я думаю, что у них не получится".