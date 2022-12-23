Галущенко: Цель России – блэкаут по всей Украине. Я думаю, у них не получится

Журналисты отметили, что по оценке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, у России осталось ракет на три-четыре массированных атаки. Галущенко в ответ сказал, что ему сложно комментировать такое, так как он не является военным экспертом.
"Закончится один вид вооружения – наверное, будет другой. Мне кажется, это завершится только после нашей победы", – отметил он.
Галущенко подчеркнул также, что РФ обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины постоянно. Речь не только о массированных ракетных атаках – оккупанты наносят удары, используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
"Когда это варварство закончится? У меня нет ответа на этот вопрос", – добавил он.
Министра спросили: "Какая конечная цель России? Блэкаут?"
"Безусловно, по всей Украине, – ответил он. – [Возможно ли это?] Мы третий месяц живем в таких условиях – и сейчас с вами разговариваем при свете. Я думаю, что у них не получится".
Россия этой осенью совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. В Украине нет ни одной ГЭС или ТЭС, не пострадавшей от ударов РФ.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, сообщали в "Укрэнерго" 22 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.