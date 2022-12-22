"Предварительно – ракетный". Синегубов рассказал подробности вечернего удара оккупантов по Харькову

"Сегодня вечером зафиксирован вражеский удар по Харькову. Предварительно – ракетный. Взрыв произошел в окрестностях города. На сейчас – без пострадавших", – написал Синегубов.

Он добавил, что в регионе продолжается восстановление критической инфраструктуры.

"Сегодня, в День энергетика, вернули электроснабжение для 1560 человек на деоккупированных территориях", – отчитался глава ОВА.

Ранее 22 декабря около 18.00 Синегубов рассказал, что российская армия, вероятно, совершила ракетный удар по Харькову во время его включения в эфир национального телемарафона. Отвечая на вопрос в прямом эфире, он сказал, что слышал звук прилета по территории областного центра.