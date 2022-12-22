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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Предварительно – ракетный". Синегубов рассказал подробности вечернего удара оккупантов по Харькову

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Синегубов сообщил, что удар оккупантов вечером 22 декабря пришелся по окрестностям Харькова
Синегубов сообщил, что удар оккупантов вечером 22 декабря пришелся по окрестностям Харькова
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В результате удара российских войск по Харькову вечером 22 декабря пострадавших нет, сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня вечером зафиксирован вражеский удар по Харькову. Предварительно – ракетный. Взрыв произошел в окрестностях города. На сейчас – без пострадавших", – написал Синегубов.

Он добавил, что в регионе продолжается восстановление критической инфраструктуры.

"Сегодня, в День энергетика, вернули электроснабжение для 1560 человек на деоккупированных территориях", – отчитался глава ОВА.

Ранее 22 декабря около 18.00 Синегубов рассказал, что российская армия, вероятно, совершила ракетный удар по Харькову во время его включения в эфир национального телемарафона. Отвечая на вопрос в прямом эфире, он сказал, что слышал звук прилета по территории областного центра.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, взрыв, энергетика, оккупация, Харьковская область, электроснабжение, Харьковская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, инфраструктура, Олег Синегубов, российские оккупанты, деоккупация, восстановление
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