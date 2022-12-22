"Предварительно – ракетный". Синегубов рассказал подробности вечернего удара оккупантов по Харькову

"Сегодня вечером зафиксирован вражеский удар по Харькову. Предварительно – ракетный. Взрыв произошел в окрестностях города. На сейчас – без пострадавших", – написал Синегубов.
Он добавил, что в регионе продолжается восстановление критической инфраструктуры.
"Сегодня, в День энергетика, вернули электроснабжение для 1560 человек на деоккупированных территориях", – отчитался глава ОВА.
Ранее 22 декабря около 18.00 Синегубов рассказал, что российская армия, вероятно, совершила ракетный удар по Харькову во время его включения в эфир национального телемарафона. Отвечая на вопрос в прямом эфире, он сказал, что слышал звук прилета по территории областного центра.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.