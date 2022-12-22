Глава Харьковской ОВА в прямом эфире сообщил о возможном прилете на территории города

Отвечая на вопрос в прямом эфире, он сказал, что слышал звук прилета по территории областного центра.
"Сейчас у нас был, вероятно, ракетный удар по Харькову, я слышал. Сейчас будем разбираться и направлять подразделения ГСЧС для ликвидации последствий на месте попадания. Я так хотел рассказать вам, что за сегодня атак по городу не зафиксировано, но на данный момент это уже не так", – сказал глава ОВА.
За несколько минут до этого Синегубов призывал жителей в Telegram находиться в укрытии из-за воздушной тревоги.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.