Глава Харьковской ОВА в прямом эфире сообщил о возможном прилете на территории города

Отвечая на вопрос в прямом эфире, он сказал, что слышал звук прилета по территории областного центра.

"Сейчас у нас был, вероятно, ракетный удар по Харькову, я слышал. Сейчас будем разбираться и направлять подразделения ГСЧС для ликвидации последствий на месте попадания. Я так хотел рассказать вам, что за сегодня атак по городу не зафиксировано, но на данный момент это уже не так", – сказал глава ОВА.

За несколько минут до этого Синегубов призывал жителей в Telegram находиться в укрытии из-за воздушной тревоги.