Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, ранена пожилая женщина – ОВА

"Днем в результате вражеских обстрелов в городе Волчанск разрушен жилой дом. Ранение получила и была госпитализирована 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести", – написал Синегубов.
Он сообщил также, что спасателям удалось локализовать пожар, возникший на объекте инфраструктуры НАК "Нафтогаз" в Изюмском районе области в результате вражеского ракетного удара в ночь на 20 декабря.
"Огонь локализован. На месте продолжают работу пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания", – отметил Синегубов.
По его словам, на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Оккупанты пытались пойти в наступление в районе села Масютовка Купянского района, но потерпели неудачу и отступили с потерями.
Контекст:
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
1 ноября в Офисе президента Украины заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.