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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, ранена пожилая женщина – ОВА

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В Волчанске в результате обстрела ранена пожилая женщина
В Волчанске в результате обстрела ранена пожилая женщина
Фото: 2day.kh.ua

Российские оккупационные войска 20 декабря продолжали обстрелы прифронтовых и приграничных территорий Чугуевского, Купянского, Харьковского и Изюмского районов Харьковской области. Об этом сообщил утром 21 декабря глава ОВА Олег Синегубов.

"Днем в результате вражеских обстрелов в городе Волчанск разрушен жилой дом. Ранение получила и была госпитализирована 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести", – написал Синегубов.

Он сообщил также, что спасателям удалось локализовать пожар, возникший на объекте инфраструктуры НАК "Нафтогаз" в Изюмском районе области в результате вражеского ракетного удара в ночь на 20 декабря.

"Огонь локализован. На месте продолжают работу пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания", – отметил Синегубов.

По его словам, на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Оккупанты пытались пойти в наступление в районе села Масютовка Купянского района, но потерпели неудачу и отступили с потерями.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

1 ноября в Офисе президента Украины заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.

Теги: пожар, НАК Нафтогаз, Харьковская область, раненые, обстрелы, Волчанск, наступление, война России против Украины, Олег Синегубов
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