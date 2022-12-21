Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, ранена пожилая женщина – ОВА

"Днем в результате вражеских обстрелов в городе Волчанск разрушен жилой дом. Ранение получила и была госпитализирована 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести", – написал Синегубов.

Он сообщил также, что спасателям удалось локализовать пожар, возникший на объекте инфраструктуры НАК "Нафтогаз" в Изюмском районе области в результате вражеского ракетного удара в ночь на 20 декабря.

"Огонь локализован. На месте продолжают работу пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания", – отметил Синегубов.

По его словам, на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Оккупанты пытались пойти в наступление в районе села Масютовка Купянского района, но потерпели неудачу и отступили с потерями.