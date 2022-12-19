В Харьковской области полностью восстановили энергоснабжение – глава ОВА

По его словам, свет отключается не более четырех-пяти часов в сутки для каждого домовладения. Более того, ситуация сейчас позволяет не всегда использовать плановые отключения, отметил Синегубов.

Также он рассказал, что продолжаются работы по восстановлению тепло- и электроснабжения на деоккупированных территориях. Впервые с начала боевых действий энергетики частично подали электричество в село Циркуны. Планируется запитать все деоккупированные территории до февраля 2023 года. При этом глава ОВА подчеркнул, что много зависит от ситуации с обстрелами.

Синегубов добавил, что в канун новогодних праздников рассматривается вопрос возможного изменения продолжительности комендантского часа, если этого потребует опасная ситуация. "Безопасность граждан остается главным приоритетом", – отметил он.