В Харьковской области полностью восстановили энергоснабжение – глава ОВА

По его словам, свет отключается не более четырех-пяти часов в сутки для каждого домовладения. Более того, ситуация сейчас позволяет не всегда использовать плановые отключения, отметил Синегубов.
Также он рассказал, что продолжаются работы по восстановлению тепло- и электроснабжения на деоккупированных территориях. Впервые с начала боевых действий энергетики частично подали электричество в село Циркуны. Планируется запитать все деоккупированные территории до февраля 2023 года. При этом глава ОВА подчеркнул, что много зависит от ситуации с обстрелами.
Синегубов добавил, что в канун новогодних праздников рассматривается вопрос возможного изменения продолжительности комендантского часа, если этого потребует опасная ситуация. "Безопасность граждан остается главным приоритетом", – отметил он.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
16 декабря РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли и не менее 13 получили ранения.