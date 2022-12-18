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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по больнице в Харьковской области, ранен фельдшер

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В результате атаки повреждено здание больницы
В результате атаки повреждено здание больницы
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Twitter

Российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области, один человек получил ранение. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Днем 18 декабря в результате обстрелов поселка городского типа Ковшаровка был ранен 31-летний фельдшер. Мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь.

Также обстрелы привели к разрушениям больницы, в здании выбиты окна.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

1 ноября в Офисе президента Украины заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, больница, Купянск, обстрелы, война России против Украины, медики, Олег Синегубов, мужчины, российские оккупанты
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