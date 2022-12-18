В Харьковской области сотрудник ГСЧС подорвался на мине – Синегубов

Синегубов сообщил, что в результате российских обстрелов в Харьковской области в субботу пострадавших не было Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Он сообщил, что в субботу в области оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных районов, в частности: Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная и другие. На Купянском направлении под огнем россиян находились районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального.

В течение суток в результате российских обстрелов никто не пострадал.

"К сожалению, в селе Граково в Чугуевском районе, подорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", – написал Синегубов.

Он отметил, что процесс разминирования в Харьковской области продолжается. С сентября пиротехники уничтожили около 47 тысяч взрывоопасных предметов.