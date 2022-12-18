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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области сотрудник ГСЧС подорвался на мине – Синегубов

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Синегубов сообщил, что в результате российских обстрелов в Харьковской области в субботу пострадавших не было
Синегубов сообщил, что в результате российских обстрелов в Харьковской области в субботу пострадавших не было
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

17 декабря в Харьковской области на мине подорвался сотрудник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов 18 декабря.

Он сообщил, что в субботу в области оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных районов, в частности: Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная и другие. На Купянском направлении под огнем россиян находились районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального.

В течение суток в результате российских обстрелов никто не пострадал.

"К сожалению, в селе Граково в Чугуевском районе, подорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", – написал Синегубов.

Он отметил, что процесс разминирования в Харьковской области продолжается. С сентября пиротехники уничтожили около 47 тысяч взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Харьковская область, война России против Украины, разминирование, мина, Олег Синегубов
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