В Харьковской области двое мужчин погибли, подорвавшись на мине – прокуратура

"По данным следствия, 15 декабря в селе Долгенькое [...] двое местных мужчин 50 и 52 лет пошли искать потерявшийся скот. [...] 18 декабря мужчин нашли мертвыми: они подорвались на мине, оставленной оккупантами", – говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что после того, как мужчины не вернулись домой, их по селу искали родственники, а "после этого они обратились к правоохранителям – продолжались поиски с использованием дрона".
Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, отметили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области на оставленных оккупантами минах регулярно подрываются мирные граждане.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
1 ноября в Офисе президента Украины заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.