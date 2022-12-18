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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области двое мужчин погибли, подорвавшись на мине – прокуратура

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Мужчин нашли через три дня после их исчезновения
Мужчин нашли через три дня после их исчезновения
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

18 декабря в Изюмском районе Харьковской области нашли погибшими от взрыва мины двух пропавших ранее местных жителей. Об этом проинформировала в Fаcebook прокуратура региона.

"По данным следствия, 15 декабря в селе Долгенькое [...] двое местных мужчин 50 и 52 лет пошли искать потерявшийся скот. [...] 18 декабря мужчин нашли мертвыми: они подорвались на мине, оставленной оккупантами", – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что после того, как мужчины не вернулись домой, их по селу искали родственники, а "после этого они обратились к правоохранителям – продолжались поиски с использованием дрона".

Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, отметили в ведомстве.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02mU4fm8FJg7hMLAUg8rZkemHTsUTTTRCvCSgMWhRU1VyCfBNsJMdyDvzW5hPBy7fYl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Харьковской области на оставленных оккупантами минах регулярно подрываются мирные граждане.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

1 ноября в Офисе президента Украины заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, прокуратура, Харьковская область, вторжение, война России против Украины, мины, мина, уголовное производство, погибшие, мужчины
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