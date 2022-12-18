В Харьковской области двое мужчин погибли, подорвавшись на мине – прокуратура

Мужчин нашли через три дня после их исчезновения Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

"По данным следствия, 15 декабря в селе Долгенькое [...] двое местных мужчин 50 и 52 лет пошли искать потерявшийся скот. [...] 18 декабря мужчин нашли мертвыми: они подорвались на мине, оставленной оккупантами", – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что после того, как мужчины не вернулись домой, их по селу искали родственники, а "после этого они обратились к правоохранителям – продолжались поиски с использованием дрона".

Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, отметили в ведомстве.

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