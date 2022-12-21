В Харьковской области от рук оккупантов погибли 1663 человека, из них – 74 ребенка – ОВА

Никаких пророссийских настроений в Харькове нет, отметил Синегубов Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Об этом 20 декабря в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Сегодня 300 дней от начала полномасштабного вторжения России. За 300 дней в Харьковской области от рук оккупантов погибли 1663 человека, из них – 74 ребенка", – написал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, 300 дней сопротивления показали, что "никаких пророссийских настроений в Харькове нет".

"Харьков показал свой характер и вдохновил на борьбу другие города", – отметил глава ОВА.