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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области от рук оккупантов погибли 1663 человека, из них – 74 ребенка – ОВА

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Никаких пророссийских настроений в Харькове нет, отметил Синегубов
Никаких пророссийских настроений в Харькове нет, отметил Синегубов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

С начала полномасштабной войны, которую 24 февраля против Украины начала Россия, оккупанты убили более 1,6 тыс. человек в Харьковской области.

Об этом 20 декабря в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Сегодня 300 дней от начала полномасштабного вторжения России. За 300 дней в Харьковской области от рук оккупантов погибли 1663 человека, из них – 74 ребенка", – написал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, 300 дней сопротивления показали, что "никаких пророссийских настроений в Харькове нет".

"Харьков показал свой характер и вдохновил на борьбу другие города", – отметил глава ОВА.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/videos/1276903729546187/

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Харьковская область, Харьковская ОГА, дети, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов, российские оккупанты
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