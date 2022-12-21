В Харьковской области от рук оккупантов погибли 1663 человека, из них – 74 ребенка – ОВА

Об этом 20 декабря в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"Сегодня 300 дней от начала полномасштабного вторжения России. За 300 дней в Харьковской области от рук оккупантов погибли 1663 человека, из них – 74 ребенка", – написал руководитель ОВА.
По словам Синегубова, 300 дней сопротивления показали, что "никаких пророссийских настроений в Харькове нет".
"Харьков показал свой характер и вдохновил на борьбу другие города", – отметил глава ОВА.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.