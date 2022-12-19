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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За 18 декабря вследствие российской агрессии погибло трое мирных жителей – Офис президента

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Вследствие вооруженной агрессии России против Украины за 18 декабря погибло трое мирных жителей. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций.

Еще 11 человек получили ранения. 

"Донецкая область – трое погибших, четверо раненых, Харьковская – один раненый, Херсонская – шестеро раненых", – проинформировал Тимошенко. 

Контекст:

17 декабря в результате российской агрессии в Украине погибло четыре мирных жителя.

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря была подтверждена гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 12 декабря задокументировало гибель 6755 мирных жителей и ранения 10 607. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, агрессия, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко
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