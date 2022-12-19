За 18 декабря вследствие российской агрессии погибло трое мирных жителей – Офис президента

Еще 11 человек получили ранения.

"Донецкая область – трое погибших, четверо раненых, Харьковская – один раненый, Херсонская – шестеро раненых", – проинформировал Тимошенко.

Контекст:

17 декабря в результате российской агрессии в Украине погибло четыре мирных жителя.

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря была подтверждена гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 12 декабря задокументировало гибель 6755 мирных жителей и ранения 10 607. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.