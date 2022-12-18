В Украине 17 декабря из-за российской агрессии четыре человека погибло, девять пострадало – Офис президента

Девять человек были ранены.

В Днепропетровской области – один раненый; в Донецкой – один погибший, один раненый; в Харьковской – один раненый; в Херсонской – три погибших, шесть раненых", – написал Тимошенко.

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря была подтверждена гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 12 декабря задокументировало гибель 6755 мирных жителей и ранения 10 607. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.