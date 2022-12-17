В Малайзии в результате оползня в кемпинге погибли по меньшей мере 24 человека

Спасатели считают, что выживших, скорее всего, не найдут Фото: ЕРА

Земля обвалилась рано утром, когда люди спали в палатках в "популярном холмистом районе" в 50 км на север от столицы государства Куала-Лумпура.

По состоянию на 17 декабря спасатели обнаружили тела 24 погибших, семеро из которых – дети, пишет Reuters.

По данным государственного пожарно-спасательного управления Селангора, всего в кемпинге в момент оползня находились 94 человека.

Пропавшими без вести считаются девять человек. Спасатели считают, что, учитывая вес грязи, который оказался на месте размещения людей, найти кого-либо живым – шансы небольшие.

Поисково-спасательные работы с использованием экскаватора периодически прерываются из-за дождей.

По предварительным данным, на площадь около 0,4 гектара обрушилось 450 тыс. м³ земли, она упала с высоты около 30 метров.

После трагедии власти страны распорядились закрыть все нелегальные кемпинги, отмечает агентство.