В Эквадоре сильные ливни вызвали оползень, погибло 22 человека

Оползень в Эквадоре нес за собой деревья, автомобили и электрические столбы Фото: EPA

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как грязная река течет по окрестным улицам, неся за собой деревья, автомобили, мусорные баки и электрические столбы.

"Мы видели эту огромную черную реку, которая тащила за собой все, нам пришлось карабкаться по стенам, чтобы спастись", – рассказала местная жительница Альба Котакаки, эвакуировавшая двух своих детей из дома.

????Debido al aluvión en el sector de la Gasca, desde la Sala de Operaciones se coordinó el despacho de recursos de @BomberosQuito, @CruzPichincha, @Salud_CZ9, @PoliciaEcuador.

Personal de @AMT_Quito informa que existen vías cerradas. *

Al momento, se reportan 3 fallecidos. pic.twitter.com/TXiKO9HWl2 — ECU 911 Quito (@ECU911Quito) February 1, 2022

Власти страны не исключают возможности повторения оползней, мэрия создала приюты для пострадавших семей и начала расчистку улиц в Киото. Эквадор столкнулся с проливными дождями в нескольких районах, в результате которых реки вышли из берегов, затопив сотни домов и дорог. Дожди в Кито 1 февраля были эквивалентны 75 л на 1 м², что является самым высоким показателем почти за 20 лет.

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