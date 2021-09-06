В аннексированном Крыму на пляж сошел оползень, отдыхающих засыпало землей и камнями

Инцидент произошел на диком пляже в поселке Любимовка. Пострадали двое отдыхающих – мужчина и женщина.

"Бедолаг откопали и вытащили отдыхающие, спасенным довольно серьезно досталось, лежат, стонут. Их вещи так под грунтом и остались", – сообщали очевидцы в Telegram-канале "Типичный Крым".

На место прибыли спасатели, полиция, скорая помощь. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и транспортировали к медицинской карете.

Отдыхающие находились прямо под уступом берега и были тяжело травмированы, написала в Instagram глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова. "По предварительным оценкам, сошло около 20 тонн грунта", – отметила она.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Гаврилова (@yuliagavrilova77)

До конца года береговую полосу Севастополя обследуют для разработки мер против обвалов, заявил "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что обвал случился на "дикой" территории, где запрещено купаться, сообщает "Независимое телевидение Севастополя".

По информации МЧС России, дикие пляжи на Северной стороне Севастополя небезопасны для людей, так как дожди и подземные воды размывают берег, состоящий из песка и глины. Обвалы грунта происходят здесь регулярно. Спасатели обследуют берег с помощью беспилотников.