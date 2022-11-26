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На итальянском острове произошел оползень, известно о погибшем и более 10 пропавших без вести

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Спасатели не могут добраться ко всем пострадавшим от оползня
Спасатели не могут добраться ко всем пострадавшим от оползня
Фото: ЕРА

На расположенном в Тирренском море итальянском острове Искья утром 26 ноября произошел оползень в городе Казамичола. Об этом со ссылкой на представителей местной власти сообщает ANSA.

Агентство отмечает, что речь идет о "реке грязи и обломков", которые причинили "огромный ущерб".

Местные власти подтвердили одну смерть, тело "гражданки восточной страны, вышедшей замуж за жителя Искьи", было обнаружено на одной из площадей, которая первой пострадала из-за оползня.

Еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

ANSA пишет, что министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини объявил о восьми погибших, но в местной префектуре более осторожны с такой информацией.

Также пострадали 13 человек.

Власти сообщают, что оползень разрушил не менее 10 зданий и есть около 100 человек, которые не имеют электричества и воды и доступ к которым ограничен из-за непроходимых из-за грязи дорог.

Также был отдан приказ об эвакуации 200 человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, Италия, электричество, оползень, эвакуация, ущерб, остров, погибшие, Маттео Сальвини
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