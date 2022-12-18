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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области в результате российских обстрелов 17 декабря погибло три человека, шесть получили ранения – глава ОВА

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Янушевич сообщил, что россияне обстреливали Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков
Янушевич сообщил, что россияне обстреливали Херсонскую область из  артиллерии, РСЗО, минометов и танков
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

17 декабря российские оккупанты 54 рааз обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram 18 декабря.

Россияне применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и снайперский огонь.

"Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попал в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли три человека, шесть жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

16 декабря Янушевич сообщил, что только за сутки в результате российских обстрелов в области погибли четыре человека, девять были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Ярослав Янушевич
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