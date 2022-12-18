В Херсонской области в результате российских обстрелов 17 декабря погибло три человека, шесть получили ранения – глава ОВА

Россияне применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и снайперский огонь.

"Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попал в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли три человека, шесть жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

16 декабря Янушевич сообщил, что только за сутки в результате российских обстрелов в области погибли четыре человека, девять были ранены.