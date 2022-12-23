Шмыгаль: Если генерация пострадает еще больше, нам придется импортировать электроэнергию. В Европе электричество втрое дороже, бизнес будет вынужден платить больше

Шмыгаль сообщил, что предполагаемая компенсация разницы между европейской и украинской ценой на электроэнергию на зиму может составить до €800 млн евро Фото: kmu.gov.ua

Премьер отметил, что электроэнергией этой зимой ситуация в Украине более сложная, чем с газом.

"Если генерация пострадает еще больше, нам придется импортировать электроэнергию. В Европе электричество стоит очень дорого, ориентировочно втрое дороже, чем у нас. Соответственно если мы купим импортную электроэнергию, населению продадим по 1,44 грн, покроем разницу через возложение специальных обязательств (в 2022 году уже 15 млрд грн покрывает "Укргидроэнерго" и 92 млрд грн покрывает "Энергоатом"), то бизнес будет вынужден платить больше", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что поскольку европейская энергия в три раза дороже – это означает риски для бизнеса и социальные риски, что все будет дорожать.

"Поэтому мы говорим с нашими партнерами, чтобы в случае необходимости импорта электроэнергии мы получали финансовую компенсацию. Это деньги, которые теоретически будут необходимы для компенсации разницы между европейской и украинской ценой, могут составить до €800 млн евро. Но это зависит от обстоятельств. Если мы переживем декабрь – уже €200 млн. нам не нужно, прожили январь – остается €400 млн", – подсчитал премьер.

Он отметил, что импорт Украине "уже сейчас бы не повредил".

"Но это дорого, мы не можем ни повысить тарифы, ни компенсировать разницу из бюджета. Нам необходимо получить компенсацию от партнеров", – подчеркнул Шмыгаль.