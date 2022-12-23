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ДЕНЬГИ

Шмыгаль: Если генерация пострадает еще больше, нам придется импортировать электроэнергию. В Европе электричество втрое дороже, бизнес будет вынужден платить больше

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Шмыгаль сообщил, что предполагаемая компенсация разницы между европейской и украинской ценой на электроэнергию на зиму может составить до &euro;800 млн евро
Шмыгаль сообщил, что предполагаемая компенсация разницы между европейской и украинской ценой на электроэнергию на зиму может составить до €800 млн евро
Фото: kmu.gov.ua

Украина рассматривает возможность импорта электроэнергии из Европы, но только при условии компенсации от иностранных партнеров разницы в цене. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 22 декабря.

Премьер отметил, что электроэнергией этой зимой ситуация в Украине более сложная, чем с газом.

"Если генерация пострадает еще больше, нам придется импортировать электроэнергию. В Европе электричество стоит очень дорого, ориентировочно втрое дороже, чем у нас. Соответственно если мы купим импортную электроэнергию, населению продадим по 1,44 грн, покроем разницу через возложение специальных обязательств (в 2022 году уже 15 млрд грн покрывает "Укргидроэнерго" и 92 млрд грн покрывает "Энергоатом"), то бизнес будет вынужден платить больше", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что поскольку европейская энергия в три раза дороже – это означает риски для бизнеса и социальные риски, что все будет дорожать.

"Поэтому мы говорим с нашими партнерами, чтобы в случае необходимости импорта электроэнергии мы получали финансовую компенсацию. Это деньги, которые теоретически будут необходимы для компенсации разницы между европейской и украинской ценой, могут составить до €800 млн евро. Но это зависит от обстоятельств. Если мы переживем декабрь – уже 200 млн. нам не нужно, прожили январь – остается 400 млн", – подсчитал премьер. 

Он отметил, что импорт Украине "уже сейчас бы не повредил".

"Но это дорого, мы не можем ни повысить тарифы, ни компенсировать разницу из бюджета. Нам необходимо получить компенсацию от партнеров", – подчеркнул Шмыгаль. 

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света, они могут доходить до нескольких суток. 

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Всего, по данным Шмыгаля на конец декабря, было девять волн массированных ракетных ударов "и десятки атак поменьше". Фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: импорт, бизнес, электричество, электроэнергия, электроснабжение, деньги, Европейский союз, война России против Украины, финансы, Евросоюз, инфраструктура, Денис Шмыгаль, энергосистема, компенсация, энергия
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