"Свет – не единственное, что хотят забрать". Зеленский поблагодарил участников акции LightUpUkraine, выключивших свет в знаковых локациях мира

Президент поблагодарил участников акции и отметил, что такая поддержка очень важна для Украины Скриншот: Zelenskiy / Official / Telegram

"Когда свет выключается – это всегда воспринимается как что-то необычное. Но когда проводишь без него четыре, 10, 20 часов или даже дней и начинаешь привыкать к темноте – это самое худшее, что может произойти. Это означает, что свет – не единственное, что хотят забрать. Это посягательство на каждую часть жизни", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что именно так живут в Украине сейчас – "защищаясь от врага, пришедшего нас уничтожить".

"В самую долгую ночь 2022 года более 60 известнейших локаций мира выключили свет в знак солидарности с нашим государством и призвали своих посетителей присоединиться к сбору на генераторы для украинских больниц. Такая поддержка чрезвычайно важна для нас. Спасибо всем, кто присоединяется к акции #LightUpUkraine!" – поблагодарил Зеленский.