"Свет – не единственное, что хотят забрать". Зеленский поблагодарил участников акции LightUpUkraine, выключивших свет в знаковых локациях мира

"Когда свет выключается – это всегда воспринимается как что-то необычное. Но когда проводишь без него четыре, 10, 20 часов или даже дней и начинаешь привыкать к темноте – это самое худшее, что может произойти. Это означает, что свет – не единственное, что хотят забрать. Это посягательство на каждую часть жизни", – написал Зеленский.
Он подчеркнул, что именно так живут в Украине сейчас – "защищаясь от врага, пришедшего нас уничтожить".
"В самую долгую ночь 2022 года более 60 известнейших локаций мира выключили свет в знак солидарности с нашим государством и призвали своих посетителей присоединиться к сбору на генераторы для украинских больниц. Такая поддержка чрезвычайно важна для нас. Спасибо всем, кто присоединяется к акции #LightUpUkraine!" – поблагодарил Зеленский.
Ряд достопримечательностей по всему миру присоединился 21 декабря к акции в поддержку Украины, выключив свет. Кампания направлена на сбор $10 млн через United24 – национальную платформу по сбору средств в Украине. За эти деньги планируют закупить 1000 генераторов для электроснабжения украинских больниц этой зимой.
Об участии в акции заявили Совет Европы, Европарламент, знаменитая лондонская арка стадиона Wembley, Колизей в Риме, Сиднейский оперный театр, башня CN Tower в Торонто и другие знаковые объекты.