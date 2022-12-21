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Колизей, Сиднейский оперный театр и другие достопримечательности присоединились к акции солидарности с Украиной и потушат свет

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В Колизее и других достопримечательностях потушат свет
В Колизее и других достопримечательностях потушат свет
Фото: depositphotos.com

Ряд достопримечательностей по всему миру присоединятся сегодня вечером к акции в поддержку Украины, выключив свет. Об этом сообщил канал CNN, ссылаясь на организаторов.

Знаменитая лондонская арка стадиона Wembley, Колизей в Риме, Сиднейский оперный театр и башня CN Tower в Торонто собираются выключить свет сегодня вечером в 20.00 (по местному времени) в рамках кампании #LightUpUkraine.

Таким образом они присоединяются к кампании по поддержке украинцев, которые вынуждены сталкиваться с перебоями или отсутствием электричества из-за атак российских оккупантов по энергосистеме страны.

Кампания направлена на сбор $10 млн через United24 – национальную платформу по сбору средств в Украине. За эти деньги планируют закупить 1000 генераторов для электроснабжения украинских больниц этой зимой.

Ранее об участии в акции заявили Совет Европы, Европарламент, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также в акции примут участие города Литвы и Польши. Объявления с призовом присоединиться распространили в Канаде, Новой Зеландии, Франции, Великобритании, Чехии, Нидерландах, Италии.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Италия, Канада, энергетика, театр, электричество, стадион, Торонто, электроснабжение, CNN, Сидней, Борис Джонсон, обстрелы, Европа, больницы, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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