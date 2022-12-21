Колизей, Сиднейский оперный театр и другие достопримечательности присоединились к акции солидарности с Украиной и потушат свет

В Колизее и других достопримечательностях потушат свет Фото: depositphotos.com

Знаменитая лондонская арка стадиона Wembley, Колизей в Риме, Сиднейский оперный театр и башня CN Tower в Торонто собираются выключить свет сегодня вечером в 20.00 (по местному времени) в рамках кампании #LightUpUkraine.

Таким образом они присоединяются к кампании по поддержке украинцев, которые вынуждены сталкиваться с перебоями или отсутствием электричества из-за атак российских оккупантов по энергосистеме страны.

Кампания направлена на сбор $10 млн через United24 – национальную платформу по сбору средств в Украине. За эти деньги планируют закупить 1000 генераторов для электроснабжения украинских больниц этой зимой.

Ранее об участии в акции заявили Совет Европы, Европарламент, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также в акции примут участие города Литвы и Польши. Объявления с призовом присоединиться распространили в Канаде, Новой Зеландии, Франции, Великобритании, Чехии, Нидерландах, Италии.