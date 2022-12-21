Колизей, Сиднейский оперный театр и другие достопримечательности присоединились к акции солидарности с Украиной и потушат свет

Знаменитая лондонская арка стадиона Wembley, Колизей в Риме, Сиднейский оперный театр и башня CN Tower в Торонто собираются выключить свет сегодня вечером в 20.00 (по местному времени) в рамках кампании #LightUpUkraine.
Таким образом они присоединяются к кампании по поддержке украинцев, которые вынуждены сталкиваться с перебоями или отсутствием электричества из-за атак российских оккупантов по энергосистеме страны.
Кампания направлена на сбор $10 млн через United24 – национальную платформу по сбору средств в Украине. За эти деньги планируют закупить 1000 генераторов для электроснабжения украинских больниц этой зимой.
Ранее об участии в акции заявили Совет Европы, Европарламент, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также в акции примут участие города Литвы и Польши. Объявления с призовом присоединиться распространили в Канаде, Новой Зеландии, Франции, Великобритании, Чехии, Нидерландах, Италии.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го, 10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.