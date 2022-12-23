Мелони призвала итальянцев выключать свет в знак солидарности с Украиной

Мелони отметила, что роль Италии в достижении мира важна. Она сказала, что условием переговоров должен быть "определенный баланс" сил на поле боя, иначе "у вас будет не мир, а вторжение".
По мнению Мелони, "никто не ожидал от украинцев такого сопротивления".
Она отметила, что сейчас во всех культурах мира "празднуется победа света над тьмой, а Украина практически постоянно живет без электричества".
"Чтобы понять, что чувствуют украинцы, я бы попросила всех итальянцев отключать всю свою энергию на час в день, чтобы понять, что чувствуют люди, защищающие свободу и любовь к стране", – добавила премьер Италии.
Россия этой осенью совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным "Укрэнерго", в Украине нет ни одной ГЭС или ТЭС, не пострадавшей от ударов РФ.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 22 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.