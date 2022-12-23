Мелони призвала итальянцев выключать свет в знак солидарности с Украиной

Мелони отметила, что роль Италии в достижении мира важна. Она сказала, что условием переговоров должен быть "определенный баланс" сил на поле боя, иначе "у вас будет не мир, а вторжение".

По мнению Мелони, "никто не ожидал от украинцев такого сопротивления".

Она отметила, что сейчас во всех культурах мира "празднуется победа света над тьмой, а Украина практически постоянно живет без электричества".

"Чтобы понять, что чувствуют украинцы, я бы попросила всех итальянцев отключать всю свою энергию на час в день, чтобы понять, что чувствуют люди, защищающие свободу и любовь к стране", – добавила премьер Италии.