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Мелони призвала итальянцев выключать свет в знак солидарности с Украиной

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Мелони призвала итальянцев "понять, что чувствуют украинцы"
Мелони призвала итальянцев "понять, что чувствуют украинцы"
Фото: Giorgia Meloni / Facebook

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая 22 декабря на конференции дипломатов Италии, призвала граждан страны в знак солидарности с Украиной выключать электроэнергию на час в день. Запись ее выступления обнародовали на YouTube-канале итальянского правительства.

Мелони отметила, что роль Италии в достижении мира важна. Она сказала, что условием переговоров должен быть "определенный баланс" сил на поле боя, иначе "у вас будет не мир, а вторжение". 

По мнению Мелони, "никто не ожидал от украинцев такого сопротивления". 

Она отметила, что сейчас во всех культурах мира "празднуется победа света над тьмой, а Украина практически постоянно живет без электричества".

"Чтобы понять, что чувствуют украинцы, я бы попросила всех итальянцев отключать всю свою энергию на час в день, чтобы понять, что чувствуют люди, защищающие свободу и любовь к стране", – добавила премьер Италии. 

Контекст:

Россия этой осенью совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным "Укрэнерго", в Украине нет ни одной ГЭС или ТЭС, не пострадавшей от ударов РФ.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 22 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Италия, энергетика, электроэнергия, энергосистема, Джорджа Мелони
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