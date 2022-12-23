Премьер Италии намерена посетить Украину в начале 2023 года

По словам Мелони, она намерена посетить Украину в первые месяцы следующего года.

Перед этим премьер Италии намерена провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить детали этого визита. поездку в Украину Мелони назвала одной из приоритетных.

Она также обратила внимание на ситуацию в энергетике Украины и подчеркнула, что когда почти все страны "радуются свету", украинцы "живут во тьме".

"Только представьте, что значит отключить на время праздников все, даже если только на час: газ, электричество, телефон, телевидение... Мы бы поняли, насколько необыкновенна их способность к сопротивлению. Это многое говорит о том, что для них значит защита свободы и страны", – сказала Мелони.