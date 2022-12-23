ГОРДОН
 
 
МИР

Премьер Италии намерена посетить Украину в начале 2023 года

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мелони намерена посетить Украину в первые месяцы следующего года
Мелони намерена посетить Украину в первые месяцы следующего года
Фото: ЕРА

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена посетить Украину в начале 2023 года. Об этом она заявила в интервью каналу Rai 1, которое вышло 22 декабря (видео обнародовали на YouTube-канале партии Мелони "Браться Италии", ее цитирует Le Figaro).

По словам Мелони, она намерена посетить Украину в первые месяцы следующего года. 

Перед этим премьер Италии намерена провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить детали этого визита. поездку в Украину Мелони назвала одной из приоритетных. 

Она также обратила внимание на ситуацию в энергетике Украины и подчеркнула, что когда почти все страны "радуются свету", украинцы "живут во тьме". 

"Только представьте, что значит отключить на время праздников все, даже если только на час: газ, электричество, телефон, телевидение... Мы бы поняли, насколько необыкновенна их способность к сопротивлению. Это многое говорит о том, что для них значит защита свободы и страны", – сказала Мелони. 

Контекст:

Мелони приняла присягу премьер-министра Италии 22 октября и стала первой женщиной, занявшей этот пост. Зеленский пригласил ее в Украину во время телефонного разговора 28 октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Италия, энергетика, электричество, Владимир Зеленский, визит, Джорджа Мелони
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Остались жена и маленький сын". Арестович сообщил о гибели на войне друга
"Остались жена и маленький сын". Арестович сообщил о гибели на войне друга
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском
Ким ответил на вопрос, что бы он сказал Путину
Ким ответил на вопрос, что бы он сказал Путину
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников
Перелом ребра и сотрясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Перелом ребра и сотрясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида
"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023"
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023"
"Это такие же люди, как и мы с вами, которые всю зиму будут бороться, чтобы выжить". Стиллер призвал США помочь Украине
"Это такие же люди, как и мы с вами, которые всю зиму будут бороться, чтобы выжить". Стиллер призвал США помочь Украине
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото
"Лыжный сезон сегодня стартовал". Витвицкая отправилась в Буковель
"Лыжный сезон сегодня стартовал". Витвицкая отправилась в Буковель
"В эти темные времена в нашей семье произошло светлое событие". Украинский хореограф Ксения Горб впервые стала матерью
"В эти темные времена в нашей семье произошло светлое событие". Украинский хореограф Ксения Горб впервые стала матерью
  "Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео
  "Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото (63892)
2
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото (61504)
3
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (61168)
4
"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео (52022)
5
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом (40343)
6
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой (39967)
7
"Просто не можем друг друга выдерживать". 43-летняя Полякова прокомментировала слухи о разводе с 60-летним мужем (31514)
8
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже (28374)
 
 
 
 