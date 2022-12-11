В Италии мужчина устроил стрельбу на собрании жильцов, убиты три человека

Он арестован и, предположительно, находится в полицейском участке. Сообщается, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Мужчина по имени Клаудио Кампити по пока еще неизвестным причинам выхватил пистолет и начал стрельбу. В результате три женщины погибли, еще четыре человека были ранены. В какой-то момент оружие заклинило, поэтому остальные сумели спастись.

Отмечается, что подозреваемый ранее высказывал устные угрозы. На место происшествия выехали полицейские и медики.

Карабинеры судебно-медицинской экспертизы проводят осмотры в помещении, арендованном для встречи. Ее устроила организация, которая управляет виллами в районе озера Турано, которые члены консорциума используют в качестве вторых домов.