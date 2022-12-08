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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа Римский заплакал во время молитвы о мире в Украине. Видео

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Франциск не смог сдержать слез, говоря об Украине
Франциск не смог сдержать слез, говоря об Украине
Скриншот: Vanican News / YouTube

Папа римский Франциск 8 декабря в Ватикане не смог сдержать слез, упомянув во время молитвы о страданиях украинцев. Видео обнародовало в YouTube издание Vatican News.

Папа, заговорив об Украине, не смог совладать с эмоциями, прервал молитву примерно на полминуты и опустил голову. В этот момент собравшиеся послушать молитву люди, среди которых, как пишет The Guardian, находился и мэр Рима Роберто Гуалтьери, начала аплодировать. После паузы Франциск продолжил, при этом голос его дрожал.

Праздник 8 декабря, посвященный Марии, матери Иисуса Христа, знаменует неофициальное начало рождественского сезона в Италии, уточняет "Европейская правда". Папа молился во время ежегодного рождественского визита к статуе Девы Марии у Испанской лестницы.

Когда он дошел до той части молитвы, где говорил: "Я хотел бы принести Вам благодарность украинского народа...", его голос задрожал и он был вынужден остановиться, не в состоянии говорить, уточняет издание.

Папа продолжил после паузы с того места, на котором остановился: "...украинского народа за мир, которого мы так долго просили у Господа. Вместо этого должен передать вам мольбы детей, стариков, матерей и отцов и молодежи этой мученической земли, которая так много страдает".

ВИДЕО
Видео:Vatican News / YouTube
Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".

Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".

23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

7 декабря, выступая перед польскими паломниками на своей еженедельной аудиенции, папа напомнил о нацистской операции, направленной на уничтожение евреев и провел параллели с российской спецоперацией в Украине, сказав, что "история повторяется".

Теги: Россия, Украина, папа римский, Ватикан, Италия, христианство, оккупация, вторжение, видео, жертвы, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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