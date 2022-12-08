Папа Римский заплакал во время молитвы о мире в Украине. Видео

Папа, заговорив об Украине, не смог совладать с эмоциями, прервал молитву примерно на полминуты и опустил голову. В этот момент собравшиеся послушать молитву люди, среди которых, как пишет The Guardian, находился и мэр Рима Роберто Гуалтьери, начала аплодировать. После паузы Франциск продолжил, при этом голос его дрожал.

Праздник 8 декабря, посвященный Марии, матери Иисуса Христа, знаменует неофициальное начало рождественского сезона в Италии, уточняет "Европейская правда". Папа молился во время ежегодного рождественского визита к статуе Девы Марии у Испанской лестницы.

Когда он дошел до той части молитвы, где говорил: "Я хотел бы принести Вам благодарность украинского народа...", его голос задрожал и он был вынужден остановиться, не в состоянии говорить, уточняет издание.

Папа продолжил после паузы с того места, на котором остановился: "...украинского народа за мир, которого мы так долго просили у Господа. Вместо этого должен передать вам мольбы детей, стариков, матерей и отцов и молодежи этой мученической земли, которая так много страдает".

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