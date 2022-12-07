"История повторяется". Папа римский сравнил действия нацистов с российской войной против Украины

Франциск о нацистской операции: Пусть память об этом ужасном событии пробудит у всех намерения и действия мира Фото: EPA

Выступая перед польскими паломниками на своей еженедельной аудиенции, папа напомнил, что Люблинский католический университет в Польше недавно отметил годовщину операции "Рейнхард", в результате которой в первые годы Второй мировой войны погибло около 2 млн человек, в основном евреев.

"Пусть память об этом ужасном событии пробудит у всех намерения и действия мира", – сказал он.

Затем папа добавил, что "история повторяется".

"Теперь мы видим, что происходит в Украине", – заявил Франциск.