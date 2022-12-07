"История повторяется". Папа римский сравнил действия нацистов с российской войной против Украины

Выступая перед польскими паломниками на своей еженедельной аудиенции, папа напомнил, что Люблинский католический университет в Польше недавно отметил годовщину операции "Рейнхард", в результате которой в первые годы Второй мировой войны погибло около 2 млн человек, в основном евреев.
"Пусть память об этом ужасном событии пробудит у всех намерения и действия мира", – сказал он.
Затем папа добавил, что "история повторяется".
"Теперь мы видим, что происходит в Украине", – заявил Франциск.
Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".
Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".
23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.